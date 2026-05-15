Турецкая строительная компания станет генподрядчиком «Яр Парка» в Казани

Фото: пресс-служба Kravt h&h

Генеральным подрядчиком строительства многофункционального комплекса «Яр Парк» на берегу Казанки напротив Кремля выбран международный холдинг SMK (Турция). Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе оператора проекта Kravt h&h.

Соглашение о партнерстве было подписано в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

Решение принято по итогам тендера, организованного девелопером и оператором проекта Kravt h&h. В конкурсе участвовали международные компании, включая китайскую PowerChina, однако победителем стал SMK Holding, обладающий опытом реализации крупных гостиничных и инфраструктурных проектов.

Генеральный директор и основатель Kravt h&h Валерий Кравцун отметил, что выбор подрядчика связан со сложностью и масштабом проекта.

«В знаковом месте столицы Татарстана формируется многофункциональный кластер, где можно будет не только работать, но и с комфортом жить, отдыхать, а также пользоваться сервисом от профессионального отельного оператора Kravt h&h», – сказал он.

«SMK Holding обладает репутацией и опытом решения масштабных задач. В портфеле холдинга – более 300 объектов общей стоимостью свыше $4 млрд. Участие SMK в строительстве "Яр Парка" позволит нам добиться и высокого уровня качества строительных работ, и соблюсти заявленные сроки реализации проекта», – подчеркнул Кравцун.

Вице-президент SMK Holding Эртекин Ахмет Гокхан подчеркнул значимость проекта для города.

«"Яр Парк" – значимый проект для столицы Татарстана, который станет событием как на региональном, так и на федеральном уровне, и будет способствовать развитию городской среды Казани, одного из прекраснейших мегаполисов России, ставшего мостом между культурами и цивилизациями», – отметил он.

Он также заявил, что компания будет опираться на международный опыт.

SMK Holding работает в ряде стран, включая Россию, Казахстан, Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ.