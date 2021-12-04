Игра на лире: скажется ли в Татарстане падение национальной валюты Турции

Турецкая лира почти месяц обновляет исторические минимумы, снижаясь по отношению к доллару и евро. Ускоряют падение заявления властей о поддержке курса Центробанка республики на снижение ключевой ставки в условиях роста инфляции. Стоит ли рассчитывать на снижение цен на туры и товары из Турции, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».

Лира «полегчала» в половину

Турецкая лира стала ослабевать с 2017 года. Причина крылась в напряженных отношениях с западными странами, в том числе США, сказывалось уменьшение валютных резервов и рост долга. Свой вклад сделала и пандемия.

В штопор национальная валюта сорвалась в середине ноября. К концу месяца была преодолена психологическая отметка 13 лир за доллар и 15 за евро. На 3 декабря американская валюта стоила 13,7 лир за доллар, Евросоюза – 15,5 лир. С начала года лира обесценилась в два раза.

Снижается курс лиры и по отношению к рублю. Если в начале года лиру можно было купить почти за 10 рублей, сегодня – за 5 рублей 36 копеек, такие параметры установил Банк России.

Падению лиры придают ускорение заявления Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке курса Центрального банка страны на снижение ключевой ставки Фото: tatarstan.ru

Падению лиры придают ускорение заявления Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке курса Центрального банка страны на снижение ключевой ставки, от которой зависят кредитные ставки в экономике. В октябре она была снижена с 18% до 16%, в ноябре – до 15%.

По мнению главы республики, рост инфляции обусловлен высокими процентными ставками. Однако именно повышение ключевой ставки, как считают экономисты, должно укрощать инфляцию, что пытается сделать и Банк России в нашей стране.

Несогласные с мнением турецкого лидера уже покинули свои посты. В их числе – три сотрудника ЦБ, включая двух замов, голосовавшие против снижения ставки. Экс-заместитель главы Центрального банка Турции Семих Тюмен призывал отказаться от этого иррационального эксперимента, «у которого нет шансов на успех, и как можно скорее вернуться к качественной политике».

В конце этой недели в отставку ушел министр финансов Турции Лютфи Эльван – сторонник традиционной экономической политики, его сменил Нуреддин Небати.

Эрдоган пошел путем Китая

«Мы видим игру, в которую играют те, кто хочет выбить нашу страну из колеи с помощью обменных курсов, процентных ставок и повышения цен. Мы же продолжим следовать собственному “плану игры”», - заявил Президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

По его словам, Турция нацелена на проведение экономической политики, ориентированной на инвестиции, производство, занятость и экспорт, а не на «замкнутый круг высоких процентных ставок».

На днях Эрдоган и вовсе заявил, что со снижением ключевой ставки в стране будет расти производство, как в Китае, но Турция имеет для этого более благоприятные условия.

«Мы начали новую эру в экономике, чтобы поднять Турцию. Привлечем внимание иностранных инвесторов производством и выведем его из-под давления высоких ставок. Так вырос Китай. Мы ближе к рынку, мы в более выгодном положении», - цитирует Эрдогана РИА «Новости» со ссылкой на Hurriyet.

Любопытно, что каждое из этих заявлений толкало доллар и евро вверх.

Резкое обесценение турецкой лиры и рост инфляции связывают с поспешным смягчением денежно-кредитной политики и перспективой дальнейшего снижения ставок Фото: pixabay.com

Накануне международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги Турции, но сменило прогноз со «стабильного» на «негативный». Причем, рейтинг пересмотрели досрочно. Резкое обесценение турецкой лиры и рост инфляции агентство связывает с поспешным смягчением денежно-кредитной политики и перспективой дальнейшего снижения ставок.

Для поддержки лиры Центробанк Турции начал проводить интервенции, продавая доллары. По мнению Fitch, вмешательство ЦБ на валютном рынке не устранит основные причины обесценивания лиры, а если будет продолжительным, то есть риск подорвать и без того слабую структуру международных резервов Центрального банка.

«Отрицательные реальные процентные ставки, отсутствие ориентиров денежно-кредитной политики, заявления представителей власти о том, что слабая лира является частью стратегии экономического развития, а также усиливающаяся инфляция будут и дальше оказывать давление на турецкую нацвалюту», – отметили эксперты Fitch.

Инфляция в бубликах и квартирах

Официальная годовая инфляция в Турции в ноябре составила 21,31% – это самый большой показатель за последние три года. При этом только за месяц она выросла на 3,5%.

В последние дни в топ-трендах турецкого твиттера сообщения о повышении стоимости симита в Стамбуле. Кунжутный бублик, популярный у местного населения и туристов, который обычно, прогуливаясь, запивали чаем или кормили чаек с пароходов, подорожал с 2,5 лир до 3,5 лир, то есть сразу на 40%.

Кунжутный бублик, популярный у местного населения и туристов, который обычно, прогуливаясь, запивали чаем или кормили чаек с пароходов, подорожал с 2,5 лир до 3,5 лир, то есть сразу на 40% Фото: pixabay.com

При этом местные жители отмечают, что суета на валютном рынке пока мало отражается на ценах на продукты. Прежними пока остаются цены в кафе и ресторанах. Однако не исключают, что в будущем рост цен на бирже скажется на ценах на повседневные товары. В то же время резко – от 50 до 80% – подорожали импортные товары, к примеру, электронная техника.

Продукция, произведенная в Турции, из-за обесценения лиры, становится привлекательной у иностранцев. В СМИ появлялись сообщения о набегах на супермаркеты в Турции греков.

В качестве примера можно рассчитать индекс симита для россиян. Если в начале года мы могли приобрести бублик за 25 рублей, то сейчас, если пересчитать цену в рублях, он стоит меньше 19 рублей. То есть бублик подешевел на четверть, при том, что упала лира и выросла цена симита.

Турецкие товары в лирах стали значительно дешевле для иностранцев. Однако многие торговцы на экспорт либо давно продают товары в долларах, либо переориентировались в последний месяц.

Русскоязычные агентства недвижимости, специализирующиеся на Турции, традиционно продают дома в долларах или евро. Их стоимость колебаниям лиры не подвержена.

Тем не менее, на турецких сайтах стоимость квартир номинирована в лирах. На одном из популярных ресурсов можно найти небольшую квартиру в Анталье около 30 кв. метров в районе Муратпаша в пределах 250 тыс. лир. В пересчете на рубли по сегодняшнему курсу – 1,3 млн рублей. Есть и дешевле и существенно дороже.

В Стамбуле разброс цен еще больше, но объявления о продаже схожей по метражу квартиры можно найти и в европейской, и азиатской частях примерно за 300 тыс. лир, то есть 1,6 млн рублей.

На российском сайте объявлений цена на «однушку» в Казани площадью 30 кв. метров стартует с 2,4 млн рублей.

В Стамбуле разброс цен на жильё больше, но объявления о продаже схожей по метражу квартиры можно найти и в европейской и азиатской частях примерно за 300 тыс. лир, то есть 1,6 млн рублей. Фото: pixabay.com

Вместе с тем, как сообщает сервер недвижимости в Турции Turk.Estate, за последний год цены на недвижимость в Анталье выросли на 52%: с октября 2020 года по октябрь 2021-го средняя цена за 1 квадратный метр здесь повысилась с 3,9 тыс. лир до 5,9 тыс. лир, в Стамбуле цены за «квадрат» выросли на 49% – с 5,3 тыс. лир до 7,8 тыс. лир. В 2022 году эксперты прогнозируют рост цен на жилье на 60% из-за роста существенно подорожавших строительных материалов.

«Если говорить о поездках в Стамбул, то, конечно путешествие будет выгодным»

Рост цен в Турции отозвался эхом в России. Недельная инфляция в нашей стране с 23 по 29 ноября ускорилась до 0,46%. Это вдвое больше, чем неделю назад. Инфляцию вверх двинули туристические услуги, а именно подорожание поездок в Турцию в 1,6 раза.

Президент Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов сказал ИА «Татар-информ», что сейчас низкий сезон и недельная инфляция непоказательна. «В летний сезон отдыхают 6 млн человек, сейчас – 6 тыс. человек. Продажи за одну неделю зимой и летом несопоставимы. Сейчас вообще мертвый сезон для Турции с точки зрения отдыха, немногочисленные туристы едут в основном в Стамбул. Не стоит обращать на такие экономические новости внимание с точки зрения туристического рынка», – отметил он.

По его словам, туристы, как правило, выбирают для отдыха в Турции либо на анталийское побережье, либо в Стамбул.

Если говорить о поездках в Стамбул, то, конечно путешествие (на фоне падения лиры – прим. Т-и) будет выгодным» Фото: pixabay.com

«Если говорить о поездках в Стамбул, то, конечно, путешествие (на фоне падения лиры – прим. Т-и) будет выгодным: гостиницу можно забронировать на Booking, где цены привязаны к лире. Соответственно все расходы: передвижение на транспорте, питание, экскурсии, шопинг, будут выгодными на столько, на сколько упал курс лиры. Если говорить об анталийском побережье, то тут, к сожалению, шансов нет, по одной простой причине – все отели на побережье формируют свой тариф в евро и неважно какой курс лиры, они продают в евро. Если они продают тур за 150 евро, он и будет стоит 150 евро», – сказал Мифтахов.

По его словам, на новогодние праздники спрос всегда высокий. «Насколько он будет большим в этом году, трудно сказать. Тут все зависит от двух компонентов. Первое – это возможность закрытия границ из-за нового штамма коронавируса и второе – это покупательская способность граждан России. Финансовые возможности россиян из-за экономической ситуации ограничены. Поэтому мы не ожидаем большого потока желающих купить новогодние туры в Турцию», – сказал президент ассоциации.

Слабая лира выгодна властям

Главный редактор МК в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев убежден, что Эрдоган проводит целенаправленную политику для снижения лиры.

«Долгое время мы удивлялись, задавались вопросом почему Эрдоган, зная, что его слова будут негативно влиять на турецкую лиру, продолжает это делать? Он сказал: это наша новая экономическая модель», – отметил Ниязбаев.

По его словам, турецкое правительство снижает процентные ставки, осознавая, что лира будет слабеть. По мнению властей, это повысит конкурентоспособность турецких товаров, что увеличит экспорт. К слову, рост экономики Турции в этом году, по разным оценкам, составит около 10% и практически весь прирост составят доходы от экспорта товаров.

Кроме того, слабая лира привлечет инвесторов, так как дешевые материалы и стоимость рабочей силы создадут благоприятные условия для создания новых производств. Таким образом, будет решаться и вопрос с созданием новых рабочих мест и безработицей.

Из-за дорогой валюты турки будут отказываться от покупки импортной продукции и перейдут на потребление внутренних товаров. Спрос стимулирует предложение. И все вкупе это будет способствовать снижению инфляции. Так, по словам Ниязбаева, выглядит задумка Эрдогана.

«Из-за дорогой валюты турки будут отказываться от покупки импортной продукции и перейдут на потребление внутренних товаров» Фото: pixabay.com

«То, что лира упала, на руку иностранным покупателям. Будет ли из-за этого дешевое производство в Турции? Не факт, ведь сырье для производства товаров частично ввозится из-за границы, и здесь стоимость валюты будет определяющей. Но турецкое руководство надеется, что дешевая рабочая сила, дешевая турецкая лира все это скажется на том, что товары будут дешевле и это привлечет больше инвесторов, будет меньше безработицы. Тем самым это повлияет на инфляцию. То есть в целом планы турецкого руководства заключаются в этом», – заключил Ниязбаев.

Также он отметил, что кроме официальной инфляции, которая выросла на 21%, большое значение имеет индекс производителей, он показывает изменение цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления. В ноябре он составил 55%. Свои издержки, как полагает Ниязбаев, производители перенесут в цены, и жители Турции ощутят этот рост через 3 или 6 месяцев.

Вместе с тем он полагает, что лира продолжит падение. ЦБ уже намекнул на то, что на заседании в декабре ключевая ставка вновь будет снижена. «Эрдоган считает, что инфляция растет, потому что очень высокие процентные ставки. Если они будут ниже, то компании смогут брать больше кредитов и больше производить продукции, больше экспортировать. То, что лира дешевая – это не проблема, обычные люди от этого не пострадают», – приводит риторику властей эксперт.

Ниязбаев полагает, что для россиян сейчас благоприятное время, чтобы посетить Турцию, ведь в пересчете на рубли товары существенно снизились. «Насчет покупок, безусловно, это иностранцам будет на руку. Потому что лира подешевела очень сильно за последние месяцы. Конечно, товары будут казаться дешевыми и привлекательными. Это хорошая возможность, чтобы, например, закупить текстиль и одежду, пока инфляция производителей не сказалась на ценах», - сказал собеседник агентства.