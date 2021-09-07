Турецкая компания строит городок на 1,3 тыс. человек для модернизации Заинской ГРЭС

Проект модернизации Заинской ГРЭС идет по графику, строители начали развертывание временного городка для размещения персонала. Об этом сообщил директор станции Дмитрий Прохоров в беседе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«На данный момент проектная документация направлена в государственную экологическую экспертизу, все идет по графику, подрядчик разворачивает временный городок, будет 1,3 тыс. человек в период максимальной мобилизации. По работе оборудования замечаний нет, к отопительному сезону готовы», – доложил Прохоров.

В сентябре 2020 года Президент РТ Рустам Минниханов и министр энергетики России Александр Новак дали старт началу модернизации Заинской ГРЭС. Рядом со станцией будет построена новая парогазовая установка на 850 МВт, что позволит значительно повысить эффективность ГРЭС.

Контракт на выполнение работ по проектированию, закупкам и строительству ПГУ-850 МВт был заключен между ОАО «Татэнерго» и турецкой компанией Enka в июле 2020 года. Завершить модернизацию планируется в 2025 году.