Турецкая компания рассматривает Набережные Челны для запуска производства автокомпонентов

Турецкая компания, работающая в сфере обслуживания автомобильной промышленности, рассматривает Набережные Челны в качестве площадки для запуска производственного проекта. Переговоры с потенциальным резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Набережные Челны» провел мэр города Наиль Магдеев, сообщили в канале мэрии в MAX.

О заинтересованности в размещении производственных мощностей заявило российское представительство компании, входящей в крупный международный холдинг. Предприятие специализируется на выпуске автокомпонентов – деталей, узлов и принадлежностей – и поставляет продукцию крупным автопроизводителям.

Руководство холдинга отметило инвестиционную привлекательность Татарстана как стабильной площадки для ведения бизнеса. В компании сообщили о планах разместить производство автокомпонентов и указали на необходимость земельного участка площадью не менее 1 га с возможностью дальнейшего расширения.

Также обсуждалась перспектива развития деятельности в других направлениях. Стороны рассмотрели ключевые параметры потенциального проекта.

Наиль Магдеев подчеркнул, что статус резидента ТОР «Набережные Челны» предусматривает налоговые и административные преференции. По его словам, в ближайшее время инвестору будут предложены варианты земельных участков, в том числе на территории промышленных парков.

После получения статуса резидента проект планируется вынести на рассмотрение инвестиционного совета республики с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Привлечение новых инвесторов на территорию опережающего развития соответствует задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», направленного на создание условий для устойчивого экономического роста.

