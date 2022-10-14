Турецкая компания наладила выпуск в Татарстане асфальтных заводов для трассы М12

Турецкая компания E-Mak наладила в Елабужском районе Татарстана производство асфальтобетонных заводов для строительства скоростной автотрассы М12 «Москва – Казань – Нижний Новгород». Об этом сообщил представитель компании в беседе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым на полях выставки «Дорога-2022».

«Компания локализуется на “ЕЛАЗе”, один асфальтобетонный завод уже смонтирован на площадке строительства М12. Плюс запущен завод “Челенджер”, которой дробит камни на 5 – 6 фракций нужного размера. Беспыльное производство, попробовали на М12 на седьмом этапе», – доложил представитель завода.

На «Казань Экспо» с 12 по 14 октября 2022 года проходит X Международная специализированная выставка-форум «Дорога-2022». В рамках деловой программы запланированы тематические конференции и сессии, презентации ведущих отраслевых компаний.