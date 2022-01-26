Турецкая делегация посетила в Нижнекамске промпарк, школу и этиленовый комплекс

Нижнекамск с трехдневным рабочим визитом посетила делегация из Турции во главе с мэром Мармариса Мехметом Октаем. Стороны подписали соглашение о взаимодействии муниципалитетов. Также турецкие гости познакомились с жизнью города и района, посетив ряд объектов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

После подписания соглашения делегация из Турции побывала на этиленовом комплексе мощностью 600 тыс. тонн — главном проекте инвестпрограммы «Нижнекамскнефтехима». Гостям провели экскурсию и рассказали о комплексе и его возможностях. Мэр Мармариса был впечатлён запланированными объемами производства.

Потом гости из Турции посетили промпарк «Нижнекамск». Всего здесь будут располагаться 18 предприятий-резидентов. Объем инвестиций составит более 7,5 млрд рублей, будет создано свыше 2,5 тыс. рабочих мест.

Делегации рассказали, что плюсом для резидентов является бесплатное предоставление земельных участков. Также они полностью освобождены от арендной платы и бесплатно подключены ко всем инженерным сетям.

Еще одним объектом для посещения стала школа «Тема 37», которая расположена в 45-м микрорайоне. Новая школа открылась в 2019 году, она имеет статус лицея. Здесь учатся 1,6 тыс. детей. Гости остались довольны качеством школы — вместо столовой тут кафе, в спортзале оборудован скалодром, на переменах дети играют в шахматы, а в свободное время занимаются на волейбольной и футбольной площадках.

За последние пять лет в Нижнекамске открылись пять детских садов. Один из них — «Елмаю» в 49-м микрорайоне. Родители давно ждали открытия этого дошкольного учреждения. Это не просто детский сад, а центр развития ребенка. Сегодня его посещают 260 воспитанников.

Во время экскурсии по детскому саду делегация отметила, что здесь созданы все необходимые условия для комфортного пребывания и всестороннего развития. Дети изучают в игровой форме татарский и английский языки, а также занимаются спортом. Для гостей воспитанники подготовили концерт. Дошкольники представили гостям хореографический номер, а также исполнили композицию на турецком языке.

Кроме того, гости посетили центр чтения и общения «Заман» и Дом дружбы народов. Тут под одной крышей здесь располагаются 15 национально-культурных обществ. Представители каждого из них встретили гостей в национальных костюмах, угостили традиционными блюдами, исполнили песни на родном языке.