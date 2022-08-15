Турецкая авиакомпания запустила рейсы из Казани в Анталью. Полеты будут выполняться дважды в неделю до конца октября, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Новый турецкий перевозчик, авиакомпания Southwind Airlines, приступил к выполнению рейсов в Турцию из международного аэропорта „Казань”», — говорится в сообщении.

Из столицы Татарстана самолеты вылетают по четвергам в 23.55 и воскресеньям в 22.00. Продолжительность перелета составляет около пяти часов.

Пассажиров перевозят на авиалайнерах семейства Airbus.