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Турция заявила, что не пропустит в свои проливы военные корабли, переданные Украине
Турция не пропустит через свои проливы минные тральщики, которые Великобритания передала Украине, как и любые другие военные судна. Так в Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации турецкого лидера ответили на заявления ряда СМИ о том, что республика якобы разрешила британским миноискателям войти в свои воды.
«Турция закрыла проливы для военных кораблей в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах», — цитирует сообщение центра РИА Новости.
Конвенцию Монтрё утвердили в 1936 году. Согласно документу, торговым судам разрешено проходить через проливы без препятствий. При этом, документ разрешает военным короблям нечерноморских государств находиться в Черном море лишь три недели. Кроме того, в некоторых ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход таких кораблей через Босфор и Дарданеллы.
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