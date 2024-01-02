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Политика 2 января 2024 17:13

Турция заявила, что не пропустит в свои проливы военные корабли, переданные Украине

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Турция не пропустит через свои проливы минные тральщики, которые Великобритания передала Украине, как и любые другие военные судна. Так в Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации турецкого лидера ответили на заявления ряда СМИ о том, что республика якобы разрешила британским миноискателям войти в свои воды.

«Турция закрыла проливы для военных кораблей в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах», — цитирует сообщение центра РИА Новости.

Конвенцию Монтрё утвердили в 1936 году. Согласно документу, торговым судам разрешено проходить через проливы без препятствий. При этом, документ разрешает военным короблям нечерноморских государств находиться в Черном море лишь три недели. Кроме того, в некоторых ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход таких кораблей через Босфор и Дарданеллы.

#Турция #политика #Украина
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