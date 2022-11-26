Турция заявила, что не обязана спрашивать разрешение на проведение военных операций

Власти Турции могут сами принимать решение о проведении антитеррористических операций, заявил официальный представитель турецкого Президента Ибрагим Калын. При этом он добавил, что Анкара готова обсуждать со своими союзниками тему вызовов и угроз с целью дальнейших совместных шагов по их устранению.

«Турция не собирается просить разрешения на проведение операций по обеспечению национальной безопасности страны», – цитирует его агентство Anadolu.

При наличии угрозы, в том числе атаки или теракта, Турция обсуждает ситуацию со всеми союзниками по НАТО, добавил Калын. «Мы ожидаем от партнеров совместных шагов, а при отсутствии таковых, как уже заявлял Президент Реджеп Тайип Эрдоган, готовы решать проблему своими силами», – подчеркнул он.

Действия турецкой армии на границе с Сирией и Ираком основаны на статье 51-й Устава ООН – право на самооборону, добавил он.

Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Сирии и севере Ирака. Это организация, которая борется за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии. В Турции, США, странах Евросоюза и других государствах РПК признана террористической и запрещена.