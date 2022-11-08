Турция запретила пролет российских самолетов с двойной регистрацией через ее территорию

С 1 ноября самолеты российских авиакомпаний, имеющие двойную регистрацию, не смогут пролетать через воздушное пространство Турции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора туроператора Pegas Touristik, члена совета директоров компании Nordwind Анну Подгорную и источники еще в двух российских перевозчиках.



Подгорная отметила, что из-за необходимости облетать территорию республики продолжительность рейсов, например, в Египет возросла на 20–30 минут. При этом она заверила, что «незначительное увеличение времени в пути не повлияло» на стоимость туров.

«Все рейсы [в Египет] выполняются, обязательства перед туристами (пассажирами) выполняются в полном объеме», — сказала топ-менеджер.



Согласно данным Skyscanner, в среднем полет из России в Египет длится 5 часов 5 минут. На этом направлении есть или планируются рейсы у «Аэрофлота», «России», Pegas Fly, Red Wings и iFly.



В Минтрансе России отметили, что ведомство в ближайшее время планирует провести переговоры с Турцией по данному вопросу. Источник заявил, что двойная регистрация, в которой зарубежные страны обвиняют Москву, является дискриминацией, которая прямо противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации, закрепленным в ст. 44 Чикагской конвенции.

