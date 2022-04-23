Турция закрыла воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолетов

Турция запретила пересекать ее воздушное пространство российским военным и гражданским самолетам, направляющимся в Сирию. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы выдавали [каждый раз] разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле. Наш Президент это также сообщил Путину. После полеты были приостановлены», — сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во время своего турне в страны Латинской Америки.

Министр снова подчеркнул, что Турция не участвует в антироссийских санкциях.

«Если компания [из России] хочет вести бизнес, она должна соблюдать наши законы и нормы международного права», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.