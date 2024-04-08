Турция хочет присоединиться к проекту лунной станции России и Китая

Турция и еще ряд стран желают принять участие в проекте Международной научной лунной станции России и Китая. Об этом сказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, чьи слова приводит РИА «Новости».

Так что это не только российско-китайский проект, уточнил спикер.

Он также отметил, что в азиатском регионе много амбициозных крупных стран, которые обладают хорошим бюджетом и которым интересно исследование космоса с дальней перспективой.

Напомним, РФ и КНР хотят развернуть создание данной станции в два этапа с 2025 года. В составе проекта предполагается наличие исследовательской, энергетической, взлетно-посадочной, орбитальной и экспериментальной модулей, командного центра, передающего спутника, телекоммуникационной станции и модулей для верификации технологий и наблюдения.

Данный проект создают, чтобы проводить многопрофильные и многоцелевые научные исследования, в том числе на Луне.