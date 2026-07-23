Турция вышла в полуфинал Лиги наций и ждет победителя пары США — Китай

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Женская сборная Турции по волейболу стала первой полуфиналисткой Лиги наций – 2026, обыграв в четвертьфинале Канаду со счетом 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17). Уступив в стартовой партии, подопечные Джана Аккая переломили ход встречи благодаря мощным действиям Мелиссы Варгас и Ханде Баладын, а четвертый сет завершили уверенно — 25:17.

В 1/2 финала, который состоится 25 июля, турецкие волейболистки встретятся с сильнейшим в паре США — Китай. Напомним, что китайская сборная получила путевку в финальный этап как хозяйка турнира, который проходит в Макао.

Всего за выход в полуфинал борются восемь команд: США, Китай, Турция, Канада, Италия, Нидерланды, Бразилия и Япония. Особого внимания заслуживает выход Канады — эта сборная впервые в истории пробилась в «Финал восьми» женской Лиги наций.

Действующим чемпионом турнира является Италия. В прошлогоднем финале итальянки взяли верх над Бразилией со счетом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22), и теперь обе команды вновь участвуют в розыгрыше, имея шанс повторить или улучшить свой результат.