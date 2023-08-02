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Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих стран для российских туристов
Этим летом Турция впервые попала в топ-5 стран, которые для российских туристов являются самыми дорогими. При этом на первом месте по высоте цен на путешествия остаются Мальдивы, самым дешевым направлением – Россия, передает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
Попадания Турции в «антирейтинг» по ценам «не было за всю историю туризма», отметила Ломидзе. Обычно эта страна для россиян была вполне доступной для поездок. Стоимость поездки на десять дней здесь теперь составляет 183-185 тыс. рублей на двоих.
Лидируют Мальдивы – здесь выложить за отдых россиянам придется порядка 390 тыс. рублей. На втором месте Куба со средним чеком в 238 тыс. рублей. Также в пятерке оказалась Шри-Ланка – россиянам за путешествие сюда придется заплатить 213 тыс. рублей.
Ожидаемо, самым дешевым направлением для туризма глава АТОР назвала Россию. С учетом билетов на самолет в среднем отдых в РФ обойдется в 80-85 тыс. рублей.
В целом цены на отдых в сравнении с предыдущим годом выросли на 15%. Однако путешественников это не пугает – специалисты говорят, что почти по всем направлениям их количество только растет.
Напомним, Татарстан и его столица традиционно пользуется популярностью у российских туристов. Так, сегодня стало известно, что Казань попала в тройку городов, в которые туристы чаще совершают спонтанные поездки.
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