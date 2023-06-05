Турция увеличит плату за проход через Босфор и Дарданеллы на 8,3%

Турция с 1 июля на основании Конвенции Монтрё повысит плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 8,3% — до 4,42 доллара. Соответствующее решение приняло Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры, пишет турецкая газета Aydinlik.

«<…> базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов (маяк, снос и санитарная инспекция) <…> определена в размере 4,42 доллара (за чистый тоннаж торгового судна — прим. Т-и)», — отмечает издание.

Плата за проход через проливы рассчитывается на основе золотого франка со времен подписания в 1936 году Конвенции Монтрё. При подписании золотой франк был приравнен к 0,8 доллара.

Хотя сумма сборов пересматривалась несколько раз, этого не происходило с 1983 по 2022 год. Однако в октябре 2022-го турецкие власти увеличили ее сразу в пять раз, до 4,08 доллара.

По информации газеты, в предыдущие годы доход от прохода судов составлял примерно 160–170 млн долларов, не считая лоцманских и буксирных услуг. В текущем 2023 году он может достигнуть 900 млн долларов.

При этом принято решение, что золотой франк теперь перестанет быть фиксированным и будет обновляться Министерством транспорта и инфраструктуры ежегодно в конце июня.