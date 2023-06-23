Турция стала направлением отдыха №1 у российских туристов

По данным на конец июня, Турция заняла первое место по спросу у туроператоров-членов Российского союза туриндустрии (РСТ). В начале этого года наблюдалось снижение объемов продаж пакетных туров в эту курортную страну, что было связано с повышением цен в отелях. Сейчас же доля в продажах у разных компаний и агрегаторов пакетных туров варьируется от 35% до 65%, сообщает пресс-служба РСТ.

По информации вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, в прошлом году в пиковый сезон в Турцию выполнялось 750 рейсов в неделю, в этом году максимальная согласованная квота составляет 1,2 тыс. рейсов в неделю. Рейсы выполняются из 22 городов Российской Федерации в пять городов Турецкой Республики. Это Стамбул, Анкара, Аланья, Анталья, Бодрум, Даламан и Измир. Их осуществляют пять турецких перевозчиков, к которым скоро добавится шестой, и 12 российских авиакомпаний. Перевозка традиционно занимает в зарубежном турпакете 50–60% стоимости. А чем больше на рынке рейсов, тем цены становятся ниже.

Председатель комитета РСТ по турагентской деятельности Сергей Агафонов констатировал, что весь апрель цены на Турцию были слишком высокими. Но после майских праздников снижение в среднем по рынку составило около 30%, что привело к оживлению спроса. Сейчас на Турцию приходится 45,5% всех продаж пакетных туров. Средняя стоимость турпутевки на одного человека составляет 144,5 тыс. рублей, на двоих — 162,6 тыс., на троих — 254 тыс.

Стоимость отдыха в евро на июнь 2023 года ниже, чем в прошлом году, однако из-за падения курса рубля к евро с 60 рублей до 90 этим летом средний чек по Турции оказался на 24% выше, следует из данных агрегатора пакетных туров «Слетать.ру».

По информации туроператоров, подавляющая часть россиян (более 85%) выбирают Анталийское побережье — курорты Аланья, Анталья, Кемер, Сиде, Белек. Чуть более 12% — Бодрум, Даламан, Фетхие, Кушадасы, Мармарис на Эгейском побережье. Доля Стамбула невелика — менее 1%. По оценке Горина, этим летом по пакетным турам в открытые и доступные зарубежные страны отправятся не менее 5-6 млн туристов. Подавляющая часть из них посетит Турцию.