Турция сообщила об атаке на танкер, перевозящий нефть из России
Турция сообщила об атаке на ее танкер Altura, который перевозил 140 тысяч тонн нефти из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадира Уралоглу.
По его словам, танкер, принадлежащий одной из турецких компаний, был атакован у берегов страны в Черном море с помощью безэкипажного катера. О пострадавших не сообщается.
«Мы направили все необходимые ресурсы на место происшествия и внимательно следим за ситуацией», – отметил он.