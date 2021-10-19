Турция рассмотрит возможность производства в Татарстане кормов для сельхозживотных

В Минсельхозпроде Татарстана прошло совещание с делегацией из Турции, на котором обсудили планы по развитию сотрудничества двух республик. Турецкая сторона заявила о готовности рассмотреть возможность производства в Татарстане кормов для сельхозживотных, сообщает пресс-служба ведомства.

«Представители делегации Турции оценят возможность ввоза семян, а также органических и неорганических удобрений. Стороны выразили готовность к сотрудничеству в части испытаний семян на полевых полигонах Татарстана», – отметили в министерстве.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков заметил, что у каждого региона свои климатические особенности, поэтому производитель должен быть уверен, что именно эти семена дадут максимальные всходы. Поэтому было принято решение создать рабочую группу, составить техническое задание и использовать новейшие научные разработки.

Турецкую сторону представили генеральный директор «Джаран Кимья» Бирол Джаран, производственный директор «Джаран Кимья» Милена Кардамова, главный советник полномочного представителя Татарстана в Турции Хакан Джошкун.