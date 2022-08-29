Турция в пять раз увеличивает стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы

Турция намерена в пять раз увеличить стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. По планам, изменения вступят в силу с 7 октября. Предполагается, что это позволит увеличить ежегодные доходы от транзита товаров с $40 млн до $200 млн.

Деньги со сборов направят на медицинское обслуживание и эвакуацию в случае ЧС, а также на обеспечение работы маяков. Все это предусмотрено положениями Конвенции Монтре от 1936 года, которая закрепила нынешний статус проливов, пишет газета Takvim с ссылкой на источники в Министерстве транспорта республики.

Отметим, что конвенция Монтре, которую приняли в 1936 году, сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания.