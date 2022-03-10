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Ру Тат
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Общество
10 марта 2022  09:38

Турция приостановила движение судов по Босфору

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Движение судов по проливу Босфор временно приостановлено. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщает со ссылкой на береговую охрану Турции ТАСС.

«По состоянию на 07.20 пролив Босфор был закрыт для прохода в оба направления из-за неблагоприятных погодных условий», — уточняется в сообщении.

Сегодня в ряде регионов Турции отмечается резкое ухудшение погоды, включая снегопады. В связи с этим в Стамбуле отменено свыше 400 авиарейсов, из которых 71 иностранный.

#ограничение движения #турция
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