Турция приостановила движение судов по Босфору
Движение судов по проливу Босфор временно приостановлено. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщает со ссылкой на береговую охрану Турции ТАСС.
«По состоянию на 07.20 пролив Босфор был закрыт для прохода в оба направления из-за неблагоприятных погодных условий», — уточняется в сообщении.
Сегодня в ряде регионов Турции отмечается резкое ухудшение погоды, включая снегопады. В связи с этим в Стамбуле отменено свыше 400 авиарейсов, из которых 71 иностранный.