Турция примет участие в восстановлении инфраструктуры Украины

Представители Анкары и Киева подписали меморандум, который предусматривает участие Турции в восстановлении инфраструктуры Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Документ подписали в присутствии президентов двух стран министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.

Отмечается, что в ближайшее время создадут совместную рабочую группу по восстановлению — она будет прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций и развивать проекты.