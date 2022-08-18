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Политика
18 августа 2022  19:56

Турция примет участие в восстановлении инфраструктуры Украины

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Представители Анкары и Киева подписали меморандум, который предусматривает участие Турции в восстановлении инфраструктуры Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Документ подписали в присутствии президентов двух стран министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш

Отмечается, что в ближайшее время создадут совместную рабочую группу по восстановлению — она будет прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций и развивать проекты.

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