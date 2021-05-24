Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы

Турция предложила России модель создания условий безопасного туризма, которую ранее руководство страны использовало по отношению к Германии. Она заключается в возобновлении полетов в первую очередь на курорты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсой.



В основном путешественники из России отправляются в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир, отметил министр.



«Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе "все включено"», — сказал Эрсой.



В будущем авиасообщение между странами можно расширить, по мере того как требования российской стороны будут удовлетворены. Подобная система организации перелетов показала свою эффективность на примере с Германией, отметил представитель Турции.



«Конечно, все зависит от решения властей России. Это зависит от их политики в области здравоохранения и от тех решений, которые они дадут по трафику, мы будем следовать им», — добавил Эрсой.



Напомним, Россия приостановила полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня.



Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции достиг максимума с начала пандемии — 63 082 случая, после чего этот показатель начал снижаться. Накануне он опустился до 7839 — это минимальное значение за последние три месяца.



Ранее в республике из-за ситуации с COVID-19 с 29 апреля до 17 мая объявили локдаун. Как ранее сообщило МВД страны, ограничительные меры будут отменять постепенно. До 1 июня действует ежедневный комендантский час с 21:00 до 05:00, а по субботам и воскресеньям — круглосуточно, передают РИА Новости.