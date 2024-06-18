Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса»

Спецслужбы Турции сыграли ключевую роль в предотвращении второго теракта в Москве, который мог произойти после трагедии в торгово-развлекательном центре «Крокус». Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, после атаки на концертный зал террористы из запрещенной в России группировки «Вилаят Хорасан» планировали совершить новый теракт – нападение на переполненный торговый центр в Москве. Однако турецкая разведка, длительное время отслеживавшая деятельность этой ячейки, вышла на след боевиков и передала ценную информацию российским коллегам.

Спецслужбы допросили нескольких членов группировки, причастной к недавнему нападению на церковь в Стамбуле. После установления контактов с Россией удалось предотвратить готовившийся крупный теракт в Москве.

Издание также отмечает, что двое исполнителей теракта в «Крокусе» незадолго до атаки побывали в Турции, о чем были проинформированы российские правоохранители.