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Турция получила приглашение стать государством-партнером БРИКС
Турция получила предложение войти в БРИКС в статусе партнера. Об этом сообщил глава Министерства торговли республики Омер Болат.
«Турции предложили стать страной-партнером в БРИКС, это переходный процесс», – приводит слова политика РИА Новости.
По его словам, взаимодействие с БРИКС станет выгодным для Анкары, поскольку позволит наладить сотрудничество с важнейшими мировыми платформами.
В Казани в октябре состоялся XVI саммит БРИКС, участие в котором приняли делегации более чем 30 стран мира. Турецкую Республику на форуме представлял Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Участвуя в заседании формате «аутрич»/«БРИКС плюс» турецкий лидер отметил вклад БРИКС в построение нового, справедливого мироустройства.
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