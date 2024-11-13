Турция получила приглашение стать государством-партнером БРИКС

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Турция получила предложение войти в БРИКС в статусе партнера. Об этом сообщил глава Министерства торговли республики Омер Болат.

«Турции предложили стать страной-партнером в БРИКС, это переходный процесс», – приводит слова политика РИА Новости.

По его словам, взаимодействие с БРИКС станет выгодным для Анкары, поскольку позволит наладить сотрудничество с важнейшими мировыми платформами.

В Казани в октябре состоялся XVI саммит БРИКС, участие в котором приняли делегации более чем 30 стран мира. Турецкую Республику на форуме представлял Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Участвуя в заседании формате «аутрич»/«БРИКС плюс» турецкий лидер отметил вклад БРИКС в построение нового, справедливого мироустройства.