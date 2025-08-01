Турция подтвердила поддержку палестинского вопроса на встрече с делегацией ХАМАС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Стамбуле встречу с делегацией палестинского движения ХАМАС, которую возглавил председатель совета шуры Мохаммед Дарвиш. Об этом сообщает ТАСС.

Во время переговоров глава турецкой дипломатии выразил позицию Анкары, согласно которой действия Израиля, направленные на выселение жителей Газы и аннексию Западного берега, не могут быть приняты. Он также подтвердил, что Турция выступает за продолжение усилий по достижению соглашения о прекращении огня.

Кроме того, Фидан заверил, что Анкара будет и дальше оказывать активную поддержку палестинской стороне.

Представители ХАМАС в ходе встречи указали на отсутствие гибкости со стороны Израиля в переговорном процессе и подчеркнули, что объемы гуманитарной помощи, разрешенной к ввозу в сектор Газа, остаются недостаточными для покрытия реальных потребностей населения региона.