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Ру Тат
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Промышленность
5 декабря 2021  17:48

Турция планирует сотрудничать с Россией в программе по производству истребителей

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Турция планирует сотрудничать с Россией в рамках программы, касающейся производства собственных истребителей. Об этом со ссылкой на главу управления оборонпрома страны Исмаила Демира сообщает РИА Новости.

Он отметил, что это далеко не единственное направление партнерства, в котором заинтересована республика.

«В наших переговорах с Россией много пунктов сотрудничества, — заявил глава ведомства. — Они включают в себя некоторые вопросы, связанные с разработкой нашего национального военного самолета, который выйдет из ангара в 2023 году. Есть тип двигателя и определенные системы, которые мы выбрали. Но со временем будут происходить изменения, развитие, обновление определенных систем. В ходе этого процесса также могут состояться переговоры с Россией».

#турция #Россия #истребители
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