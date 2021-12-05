Турция планирует сотрудничать с Россией в программе по производству истребителей

Турция планирует сотрудничать с Россией в рамках программы, касающейся производства собственных истребителей. Об этом со ссылкой на главу управления оборонпрома страны Исмаила Демира сообщает РИА Новости.

Он отметил, что это далеко не единственное направление партнерства, в котором заинтересована республика.

«В наших переговорах с Россией много пунктов сотрудничества, — заявил глава ведомства. — Они включают в себя некоторые вопросы, связанные с разработкой нашего национального военного самолета, который выйдет из ангара в 2023 году. Есть тип двигателя и определенные системы, которые мы выбрали. Но со временем будут происходить изменения, развитие, обновление определенных систем. В ходе этого процесса также могут состояться переговоры с Россией».