Турция планирует диверсифицировать туристические потоки из-за спецоперации на Украине

Турция собирается диверсифицировать потоки туристов в свою страну с учетом последствий специальной военной операции России на Украине. Об этом рассказал глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Сурури Чорабатыр, передает агентство Anadolu.

«Россия и Украина являются двумя важными рынками для туристической сферы Турции, однако, несмотря на ситуацию на севере Черного моря и, как результат, — спад на обоих рынках, с начала года фиксируется в целом положительная динамика по общему числу иностранных туристов в Турции», — констатировал Чорабатыр.

При этом, по словам главы профессиональной ассоциации, турецкие отельеры в этом году планировали превзойти показатели предшествовавшего пандемии коронавируса 2019 года. Тогда в стране, по информации аудиторской компании Ernst & Young, отдохнули 51,9 млн туристов. Общий доход от туризма за 2019 год достиг 34,5 млрд долларов. Но ожидания пришлось пересмотреть после начала спецоперации РФ.

С января по апрель 2022-го наибольшую долю среди посетивших турецкие курорты гостей составили туристы из Германии. На втором месте оказались представители Болгарии, на третьем — Ирана, за которыми следуют россияне и британцы.

«В этом сезоне появились альтернативные рынки. Мы видим, что растет спрос со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Словакия, Румыния и Албания, также вернулся рынок Великобритании», — уточнил глава TÜROFED. «Даже если и кажется, что мы не сможем сократить разрыв, связанный с рынками России и Украины, надеюсь, что мы достигнем заданных цифр», — резюмировал он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начале ужесточать санкции против России.