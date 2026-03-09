Турция перехватила иранскую ракету

Минобороны Турции сообщило о перехвате нового баллистического боеприпаса, выпущенного из Ирана и вошедшего в турецкое воздушное пространство. Об этом передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

По данным министерства, баллистический боеприпас был нейтрализован элементами ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье. Часть осколков упала в безлюдных районах провинции Газиантеп. Жертв и пострадавших нет.

В ведомстве подчеркнули, что Турция придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности, однако решительно и без колебаний предпримет все необходимые шаги против любой угрозы, направленной на ее территорию и воздушное пространство. Анкара напоминает, что в интересах каждого прислушиваться к ее предупреждениям.

Это уже второй подобный инцидент с начала атак США и Израиля на Иран 28 февраля. Ранее, 4 марта, запущенная из Ирана баллистическая ракета пролетела над Ираком и Сирией и была сбита силами НАТО в Средиземноморье при движении в сторону Турции. Обломки тогда упали в провинции Хатай близ сирийской границы, никто не пострадал.