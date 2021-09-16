Турция перестала принимать сертификаты о вакцинации «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком»

Турция обновила правила въезда российских граждан на территорию страны. Теперь государство принимает без ПЦР-тестов только туристов с сертификатами о вакцинации «Спутником V» и переболевших. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Как пояснили в пресс-службе ANEXTour, новые правила начали действовать с 14 сентября. Сейчас туристы, привитые другими российскими вакцинами, которые летят на отдых, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию, или результат теста на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов.

Что касается сертификата о вакцинации «Спутником V», он должен быть на английском языке с указанием данных загранпаспорта, которые проставляются автоматически, если внести их в госуслуги, а также с QR-кодом

Отметим, что ранее АТОР уже сообщали, что Турция исключила из списка признанных вакцин российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».