Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

Анкара приняла решение отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, у которых есть обычный загранпаспорт. Указ Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в правительственной газете Resmi gazete.

«Решение <...> было принято в соответствии со статьей 18 закона № 6458 „О защите иностранных граждан и международной защите“», — сказано в тексте.