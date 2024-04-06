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Общество 6 апреля 2024 08:47

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

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Анкара приняла решение отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, у которых есть обычный загранпаспорт. Указ Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в правительственной газете Resmi gazete.

«Решение <...> было принято в соответствии со статьей 18 закона № 6458 „О защите иностранных граждан и международной защите“», — сказано в тексте.

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