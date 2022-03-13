Турция не планирует присоединяться к санкциям Запада против России

Турция не будет присоединяться к санкциям ряда западных стран против России из-за спецоперации на Украине. Об этом на дипломатическом форуме в Анталье заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, сообщает ТАСС.

По его словам, таким путем невозможно решить проблему. «Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтре. Это юридическое обязательство», — подчеркнул глава турецкого МИД.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс ожидает от всех своих членов поддержки антироссийских санкций.

Ужесточение санкций против России началось после признания независимости ДНР и ЛНР и запуска специальной операции по защите Донбасса. В видеообращении к гражданам страны Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная цель операции — защитить мирное население, подвергающееся агрессии со стороны киевского режима.