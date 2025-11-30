Турция нарастила поставки сладостей в Россию до исторического максимума

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Поставки турецких сладостей в Россию в октябре заметно выросли: по данным турецкой статистической службы, объем импорта в годовом выражении увеличился почти на четверть и достиг исторического максимума. Основной рост пришелся на шоколадную продукцию. Об этом сообщает «РИА Новости».

В октябре Турция отправила в Россию кондитерских изделий на 15,1 млн долларов – это на 19% больше, чем месяцем ранее, и на 23% больше показателя прошлого года. Такой объем закупок стал рекордным за все современное время наблюдений.

Самой востребованной позицией у российских покупателей остался шоколад и изделия на его основе: на них пришлось 7,3 млн долларов поставок. Импорт мучных кондитерских изделий составил 5,2 млн долларов, а сладостей из сахара – 2,7 млн.

В годовом сравнении сильнее всего вырос экспорт турецкого шоколада – на 48%. Объем ввоза мучных изделий увеличился на 7%, а сахарных – на 4%.

По итогам десяти месяцев общий импорт сладостей из Турции достиг 109,1 млн долларов, что превышает показатели прошлого года почти на треть. В том числе Россия ввезла шоколадной продукции на 52 млн долларов, мучной – на 37,7 млн, а сахаристых изделий – на 19,5 млн.