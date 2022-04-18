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Ру Тат
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Политика
18 апреля 2022  08:14

Турция начала военную операцию против курдов в Ираке

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Минобороны Турции объявило о старте военной операции на севере Ирака. Боевые действия ведутся против участников Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается в Турции террористической.

«Вооруженные силы начали операцию "Коготь" против террористов, чтобы предотвратить террористические атаки против нашего народа и сил безопасности с севера Ирака и обеспечить нашу безопасность», - передает агентство Anadolu слова министра обороны Турции Хулуси Акар.

Глава Минобороны Турции пояснил, что ВВС страны уже нанесли удары по объектам РПК: штабам, бункерам и убежищам. 

В агентстве добавили, что кроме авиации и ракетных войск в операции участвует спецназ.

Хулуси Акар подчеркнул, все действия идут по плану, цели первого этапа достигнуты.

#турция #курды
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