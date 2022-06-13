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Ру Тат
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Экономика
13 июня 2022  21:28

Турция начала укладку трубопровода для добычи газа в Черном море

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Турция начала укладку трубопровода, по которому на сушу планируется доставлять газ, добываемый на месторождении Сакарья в Черном море.

«Остались считанные часы. Первая труба, по которой черноморский природный газ будет доставляться на сушу, спускается в море», - написал в Twitter министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах достигнуть объемов добычи в размере 40 миллионов кубометров газа в сутки. На такую плановую мощность власти страны рассчитывают выйти к 2026 году.

#природный газ #турция #Реджеп Эрдоган
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