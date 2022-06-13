Турция начала укладку трубопровода для добычи газа в Черном море

Турция начала укладку трубопровода, по которому на сушу планируется доставлять газ, добываемый на месторождении Сакарья в Черном море.

«Остались считанные часы. Первая труба, по которой черноморский природный газ будет доставляться на сушу, спускается в море», - написал в Twitter министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах достигнуть объемов добычи в размере 40 миллионов кубометров газа в сутки. На такую плановую мощность власти страны рассчитывают выйти к 2026 году.