Турция может купить у России самолеты Су-57 вместо американских F-16

Турция может приобрести российские истребители пятого поколения Су-57, если США откажет ей в продаже F-16 Block 70, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet.

«Если Конгресс отклонит запрос, у Турции снова появится возможность закупить истребители во Франции и Англии или приобрести истребители нового поколения, такие как Су-57, в России», — пишет издание.

Отмечается, что Анкара запросила 40 американских самолетов и 80 комплектов модернизации для находящихся на вооружении бортов.

Ранее США направили уведомление об исключении Турции из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за закупки российских систем ПВО С-400. Они также аннулировали совместный меморандум с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 – Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Многие Западные страны в ответ начали ужесточать санкции против России. Однако запрет на закупку вооружений в РФ появился намного раньше, он действует с 2017 года.