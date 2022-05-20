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Ру Тат
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Экономика
20 мая 2022  13:02
Эльвира Зайнулина

Турция и Татарстан поддержат малый и средний бизнес

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Турция и Татарстан разработают план по поддержке малого и среднего предпринимательства. Соответствующий договор был подписан во время работы XIII международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». 

«План призван укрепить деловые связи. Стороны готовы оказывать необходимое содействие в развитии взаимных торгово-экономических отношений, расширении рынков сбыта продукции предпринимателей и поиске новых направлений для дальнейшего сотрудничества, в формировании благоприятного инвестиционного климата в Турции и нашей республике», — прокомментировал этой событий первый заместитель министра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин.

Соглашение должно в том числе помочь наладить взаимодействие турецких и татарстанских бизнес-партнеров. 

 

#KazanSummit
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