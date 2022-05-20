Турция и Татарстан поддержат малый и средний бизнес

Турция и Татарстан разработают план по поддержке малого и среднего предпринимательства. Соответствующий договор был подписан во время работы XIII международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

«План призван укрепить деловые связи. Стороны готовы оказывать необходимое содействие в развитии взаимных торгово-экономических отношений, расширении рынков сбыта продукции предпринимателей и поиске новых направлений для дальнейшего сотрудничества, в формировании благоприятного инвестиционного климата в Турции и нашей республике», — прокомментировал этой событий первый заместитель министра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин.

Соглашение должно в том числе помочь наладить взаимодействие турецких и татарстанских бизнес-партнеров.