Турция и Египет возглавили антирейтинг стран, где часто болеют российские туристы — ВСК

На проблемы с желудочно-кишечным трактом пришлось не менее 23% обращений по полисам страхования путешественников за рубежом этим летом — таковы данные Страхового Дома ВСК. Традиционно, лидерами по числу зафиксированных страховых событий с российскими туристами стали Турция и Египет. Страны ближнего зарубежья, наоборот, оказались одними из самых безопасных для отдыха.

Самым «опасным» периодом для летнего отдыха, по данным Страхового Дома ВСК, стал август — на него пришлось 38% случаев. 34% было зафиксировано в июле и 28% — в июне.

Наибольшее число обращений по туристическому страхованию летом 2024 года пришлось на:

— Турцию (33% страховых событий, 42% в прошлом году),

— Египет (23% в 2024 году, 39% в прошлом году),

— Таиланд (17% в 2024 году, 8% в прошлом году),

— Абхазию (12% в 2024 году, 8% в прошлом году).

В топ наиболее опасных городов Турции входят Аланья (30% от общего числа обращений отдыхающих в этой стране), Кемер (22%), Белек (17%) и Сиде (17%). Спокойнее всего в Турции отдыхать в Бодруме (менее 3%). Чаще всего в этой стране туристы сталкиваются с проблемами с ЖКТ (35%) и с ЛОР-заболеваниями, включая синуситы, фарингиты, отиты (5%).

Антирейтинг египетских курортов состоит из Хургады (54%) и Шарм Эль Шейха (44%). Проблемы отдыхающих здесь аналогичны Турции. Также туристы часто сталкиваются с резаными ранами, в том числе из-за кораллов (5%).

В Таиланде страховые события чаще всего фиксируются в Пхукете (59%) и Паттайе (25%). Самые распространенные проблемы — также проблемы с ЖКТ (34%) и ЛОР-заболевания (7%). Наиболее непредсказуемыми животными в стране являются кошки — именно они, а также местные обезьяны и белки, чаще всего кусают туристов.

Наиболее опасные города в Абхазии — Гагра (55%), Сухум (8%), Цандрыпш (5%) и Новый Афон (4%). Самая частая причина обращений — проблемы с ЖКТ (80%). Среди представителей животного мира в этой стране стоит остерегаться собак и пчел.

Самые безопасные для отдыха зарубежные страны (менее 0,01% происшествий):

— Армения,

— Азербайджан,

— Узбекистан,

— Казахстан,

— Португалия,

— Кипр,

— Испания.