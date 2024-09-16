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Турция и Египет возглавили антирейтинг стран, где часто болеют российские туристы — ВСК
На проблемы с желудочно-кишечным трактом пришлось не менее 23% обращений по полисам страхования путешественников за рубежом этим летом — таковы данные Страхового Дома ВСК. Традиционно, лидерами по числу зафиксированных страховых событий с российскими туристами стали Турция и Египет. Страны ближнего зарубежья, наоборот, оказались одними из самых безопасных для отдыха.
Самым «опасным» периодом для летнего отдыха, по данным Страхового Дома ВСК, стал август — на него пришлось 38% случаев. 34% было зафиксировано в июле и 28% — в июне.
Наибольшее число обращений по туристическому страхованию летом 2024 года пришлось на:
— Турцию (33% страховых событий, 42% в прошлом году),
— Египет (23% в 2024 году, 39% в прошлом году),
— Таиланд (17% в 2024 году, 8% в прошлом году),
— Абхазию (12% в 2024 году, 8% в прошлом году).
В топ наиболее опасных городов Турции входят Аланья (30% от общего числа обращений отдыхающих в этой стране), Кемер (22%), Белек (17%) и Сиде (17%). Спокойнее всего в Турции отдыхать в Бодруме (менее 3%). Чаще всего в этой стране туристы сталкиваются с проблемами с ЖКТ (35%) и с ЛОР-заболеваниями, включая синуситы, фарингиты, отиты (5%).
Антирейтинг египетских курортов состоит из Хургады (54%) и Шарм Эль Шейха (44%). Проблемы отдыхающих здесь аналогичны Турции. Также туристы часто сталкиваются с резаными ранами, в том числе из-за кораллов (5%).
В Таиланде страховые события чаще всего фиксируются в Пхукете (59%) и Паттайе (25%). Самые распространенные проблемы — также проблемы с ЖКТ (34%) и ЛОР-заболевания (7%). Наиболее непредсказуемыми животными в стране являются кошки — именно они, а также местные обезьяны и белки, чаще всего кусают туристов.
Наиболее опасные города в Абхазии — Гагра (55%), Сухум (8%), Цандрыпш (5%) и Новый Афон (4%). Самая частая причина обращений — проблемы с ЖКТ (80%). Среди представителей животного мира в этой стране стоит остерегаться собак и пчел.
Самые безопасные для отдыха зарубежные страны (менее 0,01% происшествий):
— Армения,
— Азербайджан,
— Узбекистан,
— Казахстан,
— Португалия,
— Кипр,
— Испания.
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