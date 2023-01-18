Турция готовит инфраструктуру для международного газового хаба

Анкара в ускоренном темпе ведет работы, необходимые для создания международного газового хаба. Об этом пишет агентство Anadolu.

«Турция ускоренными темпами осуществляет инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный газовый хаб», – отмечают в агентстве.

Третья по счету плавучая регазификационная установка Vasant вошла в Средиземное море – ее задействуют на СПГ-терминале компании BOTAŞ у европейского побережья Турции. Судно может хранить 180 тыс. кубометров СПГ и обладает мощностью подачи 28 млн кубометров газа в сутки.

12 октября Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу и предложил в качестве места для строительства хаба Фракию.