Турция добивается до 4596 лет тюрьмы для Нетаньяху и 34 израильских чиновников

Прокуратура Турции потребовала пожизненного заключения для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о геноциде и ряде других преступлений. Об этом сообщила газета «Hürriyet», передает «РИА Новости».

Как уточняется, в ноябре 2025 года Стамбульская генеральная прокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху, а также 34 высокопоставленных израильских чиновников. Им вменяются геноцид, массированные бомбардировки сектора Газа и препятствование доставке гуманитарной помощи.

Прокуратура направила обвинительное заключение в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам. В документе содержится требование назначить пожизненное заключение, а также дополнительные сроки от 1102 до 4596 лет лишения свободы для 35 обвиняемых. Среди них – министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, начальник Генштаба Эяль Замир и глава ВМС Давид Саар Салама.

По данным издания, фигурантов обвиняют в преступлениях против человечности, геноциде, незаконном лишении свободы, жестоком обращении, причинении ущерба, грабеже и конфискации транспортных средств.

Расследование началось после инцидента с активистами «Глобальной флотилии стойкости», которых израильские власти задержали в октябре 2025 года при попытке доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. После депортации в Турцию их осмотрели врачи, включая психологов. По итогам обследования, как указывала прокуратура, были получены доказательства преступлений против человечности.

Ранее Министерство иностранных дел Турции назвало действия израильских ВМС актом пиратства и подчеркнуло, что нападение на мирных активистов, среди которых были граждане страны, в том числе депутаты парламента, является грубым нарушением международного права.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно критиковал Биньямина Нетаньяху на фоне ударов Израиля по Ирану и представителям движения ХАМАС. Турецкий лидер заявлял, что Анкара продолжит поддерживать страны, сталкивающиеся с израильскими действиями.

В настоящее время торговые отношения между Турцией и Израилем приостановлены. По данным источников, контакты между сторонами сохраняются в основном по линии спецслужб.