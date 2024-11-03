Турция депортировала россиянина за фото женщины в метро

Турецкий суд постановил депортировать задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни россиянина, сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ в Стамбуле.

Сообщается, что турист покинул Турцию 2 ноября и отправился в Россию. Консульство поддерживало связь с его близкими и предоставляло необходимую помощь.

«По итогам состоявшегося судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции», – сообщило диппредставительство.

В сентябре гражданина РФ арестовали в Стамбуле по подозрению в нарушении тайны частной жизни. По данным СМИ, мужчина сделал в метро фото, на которое попала женщина с закрытыми глазами, она написала заявление. В Турции фотографировать или снимать на видео местных жителей можно только с их согласия.