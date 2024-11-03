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Турция депортировала россиянина за фото женщины в метро
Турецкий суд постановил депортировать задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни россиянина, сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ в Стамбуле.
Сообщается, что турист покинул Турцию 2 ноября и отправился в Россию. Консульство поддерживало связь с его близкими и предоставляло необходимую помощь.
«По итогам состоявшегося судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции», – сообщило диппредставительство.
В сентябре гражданина РФ арестовали в Стамбуле по подозрению в нарушении тайны частной жизни. По данным СМИ, мужчина сделал в метро фото, на которое попала женщина с закрытыми глазами, она написала заявление. В Турции фотографировать или снимать на видео местных жителей можно только с их согласия.
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