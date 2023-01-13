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Ру Тат
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Политика
13 января 2023  16:04

Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохранится

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Отсрочка от обязательной военной службы при проведении частичной мобилизации для отцов троих и более детей в России сохраняется, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он отметил, что Минобороны лично занималось этим вопросом, чтобы прекратить все «спекуляции на эту тему». 

«Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать», — написал депутат в своем Telegram-канале.

#мобилизация #спецоперация на Украине #политика
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