Турчак привел Татарстан в пример выполнения работ по капремонту школ

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

Татарстан является одним из регионов, которые могут служить положительным примером выполнения работ по капитальному ремонту школ. Об этом заявил генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании Всероссийского штаба по контролю за строительством и капремонтом школ, сообщает пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия».

«В качестве положительных примеров можно привести Республику Татарстан, Чеченскую Республику, Тюменскую и Свердловскую области. Все работы там ведутся в срок, по некоторым объектам они выполнены с опережением графика», — подчеркнул партийный функционер.

Всего, по словам Турчака, 1 сентября после капитального ремонта должны открыться 1293 школы в 73 регионах страны. Готовность объектов составляет от 70 до 99%, на большинстве из них работы близятся к завершению.

В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов также упомянул Татарстан среди субъектов Федерации, где работы по капремонту учреждений образования идут без сбоев.

Председатель Комитета Государственной Думы Максим Топилин, представляющий РТ в нижней палате парламента, объяснил такой результат скоординированной работой партии, федеральных и региональных властей.

«Очень приятно, что наш регион, Республика Татарстан, отмечена Андреем Турчаком в качестве лидера по программе ремонта школ. Это результат нашей совместной партийной работы!» — заметил депутат.

Топилин добавил, что в Татарстане к данному моменту капремонт школ выполнен более чем на 90%, остались лишь мелкие текущие работы. Первого сентября все образовательные учреждения откроют свои двери для учащихся.

«Всего в рамках модернизации школьных систем образования в этом году в сфере образования Татарстана реализуется семь республиканских и федеральных программ. Это 234 объекта: семь детских садов, 43 школы и школы-интерната», — уточнил парламентарий.

Ранее Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию проинформировал, что к концу этого года планируется привести в порядок почти 3,5 тыс. школьных зданий, а с 2019 по 2024 год — построить 1300 новых школ.