Турчак предложил изображать на фасадах школ героев спецоперации

Люди в городах и поселках России должны знать о героях спецоперации и их подвигах, считает секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он предложил наносить на фасады и стены школ при капремонте зданий изображения с историческими деятелями, в том числе героями Великой Отечественной войны и военной спецоперации, сообщает РИА Новости.

«Также предполагаем рассмотреть возможность присвоения школам имен героев. Знаем, что в регионах эта работа уже ведется, нужно это делать повсеместно», — сказал Турчак во время совещания по программе капремонта школ.

По его словам, в российских школах также было установлено более 10 тысяч «Парт Героев». Секретарь Генсовета призвал продолжить реализацию этого проекта, а также оснащать школьные залы для занятий самбо.

«Все, что касается необходимой инфраструктуры, наполнения этих залов, ковров, формы, подготовки тренерского состава мы берем на себя. Также можно использовать с этой целью и нашу программу по ремонту спортзалов в сельских школах», — подчеркнул политик.

Напомним, «Парта Героя» — это всероссийский образовательный проект, цель которого — создание условий для формирования у школьников уважительного отношения к истории и героям своей страны. В рамках проекта на школьных партах размещается QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам, которые хорошо учатся и принимают активное участие в жизни школы.