Турчак: Период подачи заявок от кандидатов на голосование «Единой России» продлили

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Решением Президиума Генсовета «Единой России» и по обращениям региональных отделений партии продлевается срок подачи заявок для участия в предварительном голосовании до 8 мая. Изначально, по положению, он должен был завершиться 25 апреля, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Желающих принять участие в процедуре в качестве кандидата всё ещё много. Не всем хватило отведённого времени, чтобы подать документы», — сказал Турчак, чьи слова приводит пресс-служба партии.

Он сообщил, что в регионах, где осенью пройдут выборы, на предварительное голосование заявились свыше 18 тысяч кандидатов. Больше половины — впервые пробуют себя в политике.

«Для таких участников Высшая партийная школа подготовила специальный образовательный модуль, пройдя который кандидат получает общее представление и базовые навыки ведения избирательных кампаний», — сказал он.

Свыше 200 кандидатов — участники и ветераны СВО. В этом электоральном сезоне правила их участия в предварительном голосовании упрощены, подчеркнул секретарь Генсовета.

Более трети кандидатов — молодёжь до 35 лет.

«В среднем по стране конкуренция большая, конкурс на место уже 4,6 человека. Наиболее высокий он в Калмыкии — более 9 человек на место. И в Москве — 8 человек. В Тыве, Челябинске, Туле, Хабаровске и Иркутске в среднем по 6 человек на место», — поделился Турчак.

Еще он напомнил, что с этого года в процедуре действует ещё одно важное изменение — все победители предварительного голосования в обязательном порядке становятся членами или сторонниками «Единой России», в зависимости от статуса, с которым они входили в процедуру.

Подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» в качестве кандидата можно на сайте PG.ER.RU. Голосование пройдёт с 20 по 26 мая. Его итоги подведут до 29 мая.

В этом году в процедуру включили ряд нововведений. В частности, кандидаты предварительного голосования на должности глав регионов должны встретиться с 75% секретарей партийных первичек; кандидаты ПГ в заксобрания и гордумы могут участвовать в процедуре или по одномандатному округу, или идти по списку. Кроме того, все победители обязаны стать сторонниками или членами «Единой России».

Участникам и ветеранам СВО упрощаются правила подачи документов на процедуру предварительного голосования, отменяется требование об обязательной публикации видеоконтента на сайте предварительного голосования. Также они получат дополнительно 25% к голосам, набранным по итогам процедуры.

В сентябре в ходе ЕДГ-2024 в 40 регионах состоятся 67 избирательных кампаний, на которых будут замещаться более 25 тысяч мандатов. Это, в том числе, довыборы депутата Госдумы в Республике Хакасия. 19 выборов высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, 3 кампании по избранию глав административных центров, 21 кампания по избранию депутатов гордум и 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления, на которых замещается более 24 тысяч мандатов.

Татарстанцам предстоит выбрать новый состав Государственного Совета. Как рассказала председатель оргкомитета Татарстанского реготделения партии по проведению предварительного голосования, Секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина, в республике отмечается повышенный интерес к процедуре. Всего подано 311 заявок, зарегистрировано 238 кандидатов.

«Ожидаем, что на сегодняшнем заседании оргкомитета зарегистрируем еще более 70 заявок», — сообщила Лилия Маврина.

Она уточнила, что очно принимать документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» продолжат 2, 3, 6, 7 и 8 мая по адресу Казань, ул. Горького, 9 с 9:00 до 18:00. Также документы могут принести те, кто уже заявился в электронном формате. Исключение составляют участники СВО, для которых процедура подачи документов упрощена. Им достаточно подать документы в электронном виде».

По ее информации 13 мая будет утвержден список кандидатов-участников, который ляжет в основу электронного бюллетеня для предварительного голосования «Единой России».

«В этот список не войдут кандидаты, которые до 8 мая не предъявят справку об отсутствии судимости, а также те, кто не разместит 2 видеоролика с своем личном кабинете на сайте PG.ER.RU. При этом, участникам СВО видеоконтент размещать не обязательно, они освобождены от этого требования», — напомнила Лилия Маврина.

Она также добавила, что с 15 апреля начата регистрация избирателей на сайте PG.ER.RU. В электронном голосовании могут принять участие все желающие жители Татарстана, выбрав кандидата, которому они доверяют.