Турчак и Мухаметшин осмотрели Центр цифровых компетенций «Единой России» в Казани

Фото: Салават Камалетдинов

Татарстан является регионом — лидером по внедрению цифровых платформ в различные сферы жизни, в том числе и на политическом треке. Поэтому именно в республике заработала федеральная площадка Центра развития цифровых компетенций «Единой России». Такое мнение во время визита в Казань высказал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Вместе с лидером татарстанских единороссов Фаридом Мухаметшиным, Андрей Турчак посетил ряд площадок в татарстанской столице, каждая из которых связана с ежедневной работой партии. Одной из точек, привлекших внимание федеральных гостей, стал Центр цифровых компетенций «Единой России».

Фото: © Салават Камалетдинов

Площадка расположена в Казани, но ее работа распространяется на всю страну. Проект стартовал в середине 2021 года, он сосредоточен на методической и аналитической поддержке цифровых продуктов «Единой России», а также образовательной, научно-методической и другой работе. Конечная цель — формирование и развитие цифровых навыков у сотрудников региональных и местных исполкомов партии, представителей партийного актива.

«Мы зафиксировали, что появился разрыв между количеством информационных систем партии и их практическим применением на местах, в региональных и местных отделениях. Создание данного центра позволит устранить эту проблему», — рассказал по видеосвязи руководитель IT-направления «Единой России» Вячеслав Сатеев.

Фото: © Салават Камалетдинов

Он добавил, что проект удалось довести от идеи до реального рабочего инструмента за короткие сроки. Это стало возможным в том числе благодаря высокому развитию информационных систем в Татарстане.

С этим мнением согласился и Андрей Турчак. «Почему Татарстан? По всем объективным причинам, потому что Татарстан — это признанный лидер цифровизации всех отраслей экономики: и государственного управления, и отраслевого сектора», — обратился он к присутствующим.

Фото: © Салават Камалетдинов

Политик напомнил, что федеральное руководство «Единой России» уже второй раз за последние месяцы посещает республику. При этом оба визита связаны с digital-повесткой — в декабре в Иннополисе проходило заседание Совета по развитию цифровой экономики.

«Лидер — он и есть лидер. Где, как не здесь, создавать наш Центр развития цифровых компетенций. Для этого есть и кадровая база, и практическое применение», — резюмировал Андрей Турчак.

В ходе осмотра центра федеральным гостям рассказали о конкретных примерах использования цифровых платформ «Единой России». На сегодняшний день центр реализует работу по методическому обеспечению 12 информационных систем партии, ведет работу по разработке четырех базовых и десяти профильных образовательных программ цифрового профиля.