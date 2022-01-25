Турчак: Фарид Мухаметшин во главе татарстанской «Единой России» работает в режиме 24/7

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на XXXIV региональной конференции татарстанского отделения партии в Казани поддержал кандидатуру Фарида Мухаметшина на пост руководителя единороссов в республике.

По словам Андрея Турчака, за плечами Фарида Мухаметшина и его команды партийцев накопился целый ряд успешных избирательных кампаний. Татарстанское отделение партии работает эффективно и поддерживает живую связь с жителями республики.

«Я бы просил поддержать его кандидатуру при голосовании на пост секретаря регионального отделения партии. Для Фарида Хайрулловича руководство региональным отделением партии — это не почетная должность, а ответственная работа, которой он занимается в режиме „24/7“ 365 дней в году», — обратился к участникам конференции Андрей Турчак.