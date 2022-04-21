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Общество
21 апреля 2022  15:36

Турбизнес попросил мэра Казани продлить срок работы общественных туалетов

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Исполком Казани рассмотрит возможность продления работы общественных туалетов в городе до 00:00. Такое поручение дал мэр Казани Ильсур Метшин после обращения представителей турбизнеса, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

На встрече главы города с представителями турбизнеса гендиректор ООО «Туристско-информационный центр Казани» Наталья Абрамович объяснила, что в городе проводится много вечерних экскурсий, а уборные работают только до 22:00.

«Необходимо рационально подойти к этому вопросу. На тех маршрутах, где есть большой поток людей, необходимо увеличить время работы», – отозвался Метшин.

Кроме того, директор сувенирного магазина «Легенды» Вячеслав Вдовин попросил власти города увеличить количество общественных туалетов на улице Баумана.

Метшин пообещал принять окончательное решение после инспектирования пешеходной улицы. Он объяснил, что планирует совершить обход улицы вместе с руководителем Исполкома и главой администраций Вахитовского и Приволжского районов. Окончательное решение мэр пообещал принять после этой инспекции.

#мэрия казани #Благоустройство #улица баумана #общественные туалеты
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