Турбины, транспортный хаб и сыры: Татарстан привлек инвестпроекты на 10 млрд рублей

Талия Минуллина: «Для нашего рынка труда это большое напряжение, потому что безработица составляет меньше 0,5%»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Безработица составляет меньше 0,5%»

Общая сумма инвестиций в проекты, которые рассмотрели сегодня на Инвестсовете РТ, составит более 10 млрд рублей. Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила журналистам, что будет создано более 2 тыс. рабочих мест. Однако отметила проблему, с которой сталкиваются уже сейчас производители, – дефицит кадров.

«Для нашего рынка труда это большое напряжение, потому что безработица составляет меньше 0,5%. Все, кто может работать, уже работают, народ у нас трудолюбивый. Поэтому нужно сейчас, не перегревая рынок и не переманивая персонал, решать эти вопросы», – отметила глава агентства.

По ее словам, помочь в этом может переход на роботизированное оборудование, а также строительство общежитий и временного жилья, чтобы в Татарстан могли переезжать люди из других регионов, а возможно, и стран. Она отметила, что для дальнейшего экономического развития нужны и новые управленческие решения в этой сфере.

Минуллина также добавила, что в основном необходимы работники производственной сферы, потому что большая часть проектов реализуется в сфере обрабатывающей промышленности.

Айзат Халиуллин рассказал, что Кукморский молочный комбинат будет выпускать в основном сыры и, возможно, кисломолочные продукты Фото: rais.tatarstan.ru

В Кукморе появится сыродельный комбинат

Самый крупный представленный сегодня проект – строительство сыродельного молочного комбината в Кукморском районе. Инвестиции в него составят около 3 млрд рублей. Директор компании «Кукморский молочный комбинат» Айзат Халиуллин рассказал, что завод будет выпускать в основном сыры и, возможно, кисломолочные продукты.

Халиуллин заявил, что мощность комбината составит 1,8 тыс. тонн сыров в год. Он добавил, что у комбината не будет собственного бренда и вся продукция будет выпускаться под той маркой, с которой договорятся о сотрудничестве. Уже известно, что одной из них будет белорусская компания.

«Грубо говоря, мы сырьевая база для инвесторов, а с них уже – технологии и продажи. А-ля китайская модель бизнеса», – пояснил журналистам директор комбината.

Запуск производства планируется уже в 2025 году. Талия Минуллина отметила, что, скорее всего, земельные работы начнутся уже в этом году.

На совещании глава Кукморского района Сергей Димитриев сказал, что предполагается перерабатывать около 500 тонн молока в сутки. «Мы хотим, чтобы этот проект был реализован, он как воздух нужен нашему району», – отметил руководитель муниципалитета. Он уточнил, что только на предприятиях сельского хозяйства надои составляют 430 тонн в сутки, большие объемы и в личных подсобных хозяйствах.

«Приступайте», – одобрил проект Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поручил Минэкономики РТ и главе района начать работу по формированию большой промышленной площадки.

Алексей Прокопенко: «Транспортный хаб позволит снизить сроки и стоимость доставки товаров из Азиатско-Тихоокеанского региона и ближневосточных стран» Фото: rais.tatarstan.ru

Транспортный хаб в «Туре 2.0»

Вторым по объему инвестиций стал транспортный комплекс «Деловые линии» в индустриальном парке «Тура 2.0». Финансирование проекта оценивается в 2,8 млрд рублей.

Президент группы «Ромекс», которая возводила логистический комплекс, Алексей Прокопенко сказал на заседании, что это будет транспортный хаб. «Он позволит снизить сроки и стоимость доставки товаров из Азиатско-Тихоокеанского региона и ближневосточных стран», – подчеркнул он.

Грузооборот комплекса составит 15 тыс. тонн в сутки с учетом стеллажного и напольного хранения. Он сможет обслуживать 130 большегрузов и 80 малотоннажных автомобилей в сутки.

Также на территории «Туры 2.0» появится индустриальный парк «Дружба». Он займет 50,4 га. Здесь разместятся производственные помещения для различных видов бизнеса. Кроме того, в «Дружбе» построят жилье и центр обучения для сотрудников.

«Большой фокус будет на поддержку и развитие специалистов, а также на сокращение дефицита рабочих и социальную инфраструктуру. Все это необходимо, чтобы появление нового индустриального парка не приводило к усилению маятниковой миграции», – поделился с журналистами генеральный директор компании «R1» (оператор комплекса) Дмитрий Реутт.

Инвестиции в первую очередь парка составят почти 1,8 млрд рублей.

«Это привлекательный проект», – оценил на Инвестсовете РТ Рустам Минниханов. Он поручил министру экономики РТ Мидхату Шагиахметову взять его личный на контроль.

Дмитрий Реутт: «Большой фокус будет на поддержку и развитие специалистов, а также на сокращение дефицита рабочих и социальную инфраструктуру» Фото: rais.tatarstan.ru

Гостиница в «Зеленодольске», расширение «Полюса» и газотурбинное оборудование

В Зеленодольском районе предложили реализовать еще три проекта. В том числе построить многофункциональную гостиницу на территории промышленного парка «Зеленодольск», расширить промпарк «Полюс» и создать завод газотурбинного оборудования.

Инвестиции в гостиницу составят 350 млн рублей. Ее особенностью станут номера хостельного типа для работников промышленного парка «Зеленодольск» из соседних регионов. Помимо этого, будет организована парковка и автомойка для грузовых автомобилей.

Стоимость проживания будет на уровне 500-600 рублей за место в хостельном номере и от 3 тыс. рублей за стандартный номер.

Инвестиции в расширение промышленного парка «Полюс» составят 358 млн рублей. Его площадь увеличится с 3,2 до 3,7 гектара. На новых площадях планируется организовать производство масляных модулей и стоек коромысел для КАМАЗа. Основная сумма пойдет как раз на строительство помещений и закупку оборудования.

Строительство завода газотурбинного оборудования планируется рядом с Зеленодольским машиностроительным заводом. Проект предусматривает поэтапное освоение производства по сборке газовых турбин мощностью 13 МВт. Проект рассчитан до 2027 года. Инвестиции составят 340 млн рублей.

В Набережных Челнах появится завод по производству асфальтобетонных смесей, которые используются при строительстве и ремонте автодорог Фото: rais.tatarstan.ru

Челнам – заводы асфальтобетона и нефтяного оборудования

В Набережных Челнах появится завод по производству асфальтобетонных смесей, которые используются при строительстве и ремонте автодорог. Директор компании «ТЭСК» Артем Капустин рассказал, что выход на полную мощность запланирован на 2024 год. Инвестиции составят 168 млн рублей.

Также Набережные Челны выбраны местом для строительства завода нефтяного оборудования. Компания «Каманефтемаш» планирует производить мобильные и стационарные буровые установки, насосные блоки, системы очистки бурового раствора и подъемные агрегаты для освоения скважин.

«Так как производство очень дорогое и металлоемкое, на первых этапах производить будем по одной машине в месяц», – заявил директор компании Сергей Кузнецов. Инвестиции в проект оцениваются в 360 млн рублей.

Территорию промышленного парка «Нижнекамск» увеличат в 1,5 раза – до 82,7 гектара Фото: e-nkama.ru

Территория промпарка «Нижнекамск» вырастет в полтора раза

Территорию промышленного парка «Нижнекамск» увеличат в 1,5 раза – до 82,7 гектара. Директор промпарка Константин Пучкин объяснил журналистам, что это необходимо, так как действующая часть на сегодняшний день полностью заполнена.

По его словам, новая территория позволит разместить до 12 компаний-резидентов, которые заявили, что готовы инвестировать более 1 млрд рублей и создать 300 новых рабочих мест.

«У нас уже поступило 10 заявок от компаний, которые занимаются переработкой и производством различной продукции, логистикой и нефтедобычей. То есть очень разнообразные отрасли», – добавил Пучкин.