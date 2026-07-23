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Общество 23 июля 2026 10:12

Турагент: россияне чаще, чем турки, отдыхают в отелях Турции

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Российские туристы в Турции чаще выбирают размещение в гостиницах, тогда как внутренние поездки жителей страны преимущественно связаны с визитами к родственникам и друзьям. Об этом сообщил РИА Новости турагент, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Джем Алабай.

По его словам, данные Турецкого института статистики (TÜİK) свидетельствуют о различиях между внутренним и въездным туризмом. В первом квартале 11,52 млн жителей Турции совершили более 14,1 млн поездок с ночевкой по стране.

«Иностранные туристы, прежде всего россияне, приезжают в Турцию именно на отдых и размещаются в гостиницах. Для жителей Турции внутренние поездки чаще связаны с визитами к родственникам и друзьям», – сказал собеседник агентства.

Расходы турецких граждан на внутренние поездки за год увеличились на 33,9% и составили 102,3 млрд турецких лир (около $2,2 млрд). В среднем на одну поездку приходилось 7 221 лира (около $154).

Согласно данным TÜİK, посещение родственников и друзей было целью 68,1% внутренних поездок, отдых и развлечения – 22,3%, лечение – 4,1%. Наиболее распространенным местом размещения стали дома родственников и друзей: на них пришлось более 59 млн ночевок. Отели заняли второе место с показателем 5,65 млн ночевок.

Россия остается крупнейшим зарубежным туристическим рынком Турции. По итогам 2025 года страну посетили 6,9 млн россиян. Большинство туристов выбирали курортный отдых по системе «все включено» в Анталье, Мугле и на Эгейском побережье.

#россия и турция #Турция #поездка в Турцию #туризм
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