Руc Тат
16+
Общество 5 мая 2026 15:34

Турагент Ансталь: Осенние туры в Таиланд, Турцию и Азию нужно бронировать уже в мае

Осенние поездки в Таиланд, Турцию и другие азиатские страны на сентябрь, октябрь и ноябрь необходимо бронировать уже в мае из-за высокого спроса. Об этом заявила турагент Наталия Ансталь.

По словам эксперта, сейчас стоит задуматься о бронировании путевок на бархатный сезон в Таиланд, Вьетнам (включая остров Фукуок) и Китай (включая остров Хайнань). Также в сентябре традиционно высок спрос на Турцию. Летние поездки в эту страну, по словам Ансталь, лучше приобретать уже сейчас, так как даже в мае вариантов остается очень мало. «Спрос на Азию сейчас очень большой», — подчеркнула турагент в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, специалист посоветовала поторопиться с бронированием туров в Египет на осень и на Мальдивы на будущую зиму. Путевки на эти направления также разбирают заранее, и промедление может оставить туристов без желаемых вариантов размещения.

#путешествия #Туризм #билеты
